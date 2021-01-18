МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Стоимость нефти в понедельник днем продолжает снижаться, инвесторы опасаются за перспективы восстановления мировой экономики, свидетельствуют данные торгов. Добыча нефти в Ливии сократилась на 200 тысяч баррелей в сутки

По состоянию на 13.16 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,2%, до 54,99 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,1%, до 52,37 доллара за баррель. Февральские фьючерсы на WTI тем временем дешевели на 0,13%, до 52,29 доллара за баррель.

Стоимость нефти по-прежнему реагирует на ситуацию с коронавирусом в мире. Несмотря на начало массовой вакцинации населения в ряде стран, а также введение дополнительных карантинных ограничений, заболеваемость в мире продолжает оставаться высокой.

Так, по данным университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 95 миллионов, за все время пандемии скончалось более двух миллионов человек. На этом фоне рождаются новые беспокойства за восстановление энергетической сферы и экономической активности в мире в целом. Экспорт нефти из России в ноябре вырос на 9,5%

Исполнительный вице-президент Confluence Investment Management Билл О`Грэйди (Bill O`Grady), чье мнение приводит агентство Блумберг, отметил, что на данный момент на рынке наблюдается "откат" и отказ от риска. Это и привело к продолжающемуся снижению цен на сырье.

Кроме того, аналитик считает, что на данный момент на рынке отсутствуют значительные факторы, которые могли бы способствовать росту цен на нефть, поскольку новости о вакцинах были учтены.