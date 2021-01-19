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МЭА вновь понизило прогноз по спросу на нефть в мире в 2021 году
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Мировое энергетическое агентство (МЭА) вновь понизило прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году и ожидает его роста на 5,5 миллиона баррелей в сутки, следует из январского... ПРАЙМ, 19.01.2021
спрос на нефть, мэа, новости, энергетика, нефть
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Мировое энергетическое агентство (МЭА) вновь понизило прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году и ожидает его роста на 5,5 миллиона баррелей в сутки, следует из январского доклада организации.
"Наш прогноз по мировому спросу в 2020 году уменьшен на 40 тысяч баррелей в сутки, а на 2021 — на 280 тысяч баррелей в сутки", — говорится в докладе. В декабрьском прогнозе ожидалось, что спрос вырастет на 5,7 миллиона баррелей в сутки.
Теперь МЭА ожидает, что в 2021 году спрос на нефть увеличится на 5,5 миллиона баррелей в сутки и восстановится до уровня 96,6 миллиона баррелей в сутки после падения на 8,8 миллиона баррелей в сутки в 2020 году.