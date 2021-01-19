МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Мировая добыча нефти в декабре практически не изменилась по сравнению с ноябрем и составила 92,8 миллиона баррелей в сутки, говорится в январском докладе Международного энергетического агентства (МЭА). МЭА вновь понизило прогноз по спросу на нефть в мире в 2021 году

"В декабре мировая добыча нефти не изменилась и составила 92,8 миллиона баррелей в сутки, что на 8,7 миллиона баррелей в сутки меньше, чем за аналогичный период годом ранее", — пишет МЭА.

"Рост добычи в странах ОПЕК+, в первую очередь в Ливии, освобожденной от сокращений по сделке, компенсировал снижение объемов в США", — поясняет агентство.