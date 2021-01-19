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2021
https://1prime.ru/oil/20210119/832839006.html
Мировая добыча нефти в декабре составила 92,8 миллиона баррелей в сутки
Нефть
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Мировая добыча нефти в декабре практически не изменилась по сравнению с ноябрем и составила 92,8 миллиона баррелей в сутки, говорится в январском докладе Международного... ПРАЙМ, 19.01.2021
мэа, добыча нефти, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Мировая добыча нефти в декабре практически не изменилась по сравнению с ноябрем и составила 92,8 миллиона баррелей в сутки, говорится в январском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
"В декабре мировая добыча нефти не изменилась и составила 92,8 миллиона баррелей в сутки, что на 8,7 миллиона баррелей в сутки меньше, чем за аналогичный период годом ранее", — пишет МЭА.
"Рост добычи в странах ОПЕК+, в первую очередь в Ливии, освобожденной от сокращений по сделке, компенсировал снижение объемов в США", — поясняет агентство.