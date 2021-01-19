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ОПЕК+ в декабре ухудшила соблюдение сделки по сокращению добычи нефти
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Страны ОПЕК+ в декабре ухудшили уровень выполнения соглашения о сокращении добычи нефти до 100% со 101% в ноябре, а Россия снизила показатель до 93% с 96%, оценивает Международное... ПРАЙМ, 19.01.2021
добыча нефти, сделка опек, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ в декабре ухудшили уровень выполнения соглашения о сокращении добычи нефти до 100% со 101% в ноябре, а Россия снизила показатель до 93% с 96%, оценивает Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем январском докладе.
"В декабре соблюдение условий сделки ОПЕК + составило устойчивые 100%", — пишет МЭА.
По оценке агентства, страны ОПЕК исполнили соглашение на 105%, страны вне ОПЕК — на 93%. Россия ухудшила исполнение своих обязательств до 93% с 96% в предыдущем месяце.
"Добыча нефти и конденсата в России в декабре выросла на 15 тысяч баррелей в сутки, до 10,04 миллиона баррелей в сутки. Это на 1,23 миллиона баррелей в сутки ниже аналогичного периода прошлого года. Без конденсата… добыча оценивается в 9,13 миллиона баррелей в сутки, что на 135 тысяч баррелей в сутки выше целевого показателя, или 93% от квоты по ОПЕК+", — подсчитало агентство.
Минэнерго РФ неоднократно подчеркивало, что методика подсчета показателей в рамках ОПЕК+ у стран соглашения, секретариата ОПЕК и МЭА зачастую расходится.