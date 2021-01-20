МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Стоимость нефти в среду утром растет в надеждах на поддержку правительством американской экономики в период коронавируса, свидетельствуют данные торгов. Индексы США выросли на фоне надежд на стимулирование экономики

По состоянию на 7.45 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,61%, до 56,24 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,7%, до 53,35 доллара за баррель.

Инвесторы внимательно следят за ситуацией с состоянием экономики США, которые являются крупнейшим потребителем нефти в мире. Участники торгов ожидают, что новая администрация США продолжить вводить новые меры поддержки в период кризиса.

В частности рынки обратили внимание на слова кандидата на пост министра финансов США Джанет Йеллен, которая заявила, что будет работать над вторым пакетом поддержки экономики. Под первым пакетом Йеллен подразумевала законопроект о поддержке экономики на 1,9 триллиона долларов, который предложил избранный президент Джо Байден и поддержали лидеры демократов в конгрессе.

"Безусловно, ожидается, что это поддержит рост и улучшение спроса в США", — сказал агентству Рейтер глава отдела исследований в сырьевом секторе National Australia Bank Лахлан Шо (Lachlan Shaw).