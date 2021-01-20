МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Саудовская Аравия, крупнейший экспортер нефти в мире, заняла первое место по поставкам этого сырья в Китай в прошедшем году, Россия была на втором месте, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные китайской таможни. Китай может стать победителем в "нефтяной войне"

Согласно этим данным, годовые поставки Саудовской Аравии в Китай в 2020 году составили 84,92 миллиона тонн, что на 1,9% больше показателя за предшествовавший год. А импорт в Китай из России, занявшей вторую позицию, составил 83,57 миллиона тонн – на 7,6% больше, чем в 2019 году.

Импорт из Ирака, третьего по величине поставщика нефти в Китай, также вырос в 2020 году, на 16,1% против 2019 года, составив 60,12 миллиона тонн. Четвертое место заняла Бразилия, обогнав Анголу и увеличив годовые поставки на 5,1%, до 42,19 миллиона тонн.

Помимо этого, поставки в Китай из США достигли 19,76 миллиона тонн, и показатель увеличился втрое по сравнению с 2019 годом, поскольку местные компании увеличили закупки в рамках торгового договора двух стран.

Агентство также отмечает, что спрос на нефть в Китае оставался высоким в прошлом году, в то время как пандемия коронавируса подорвала потребность в сырье в других странах. В итоге крупнейший в мире импортер нефти закупил рекордные 542,4 миллиона тонн нефти. Показатель вырос на 7,3% по сравнению с 2019 годом.