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https://1prime.ru/oil/20210120/832849245.html
Белоруссия перекрыла транзит нефти по участку "Дружбы"
Нефть
Новости
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Белоруссия в соответствии с планом перекрыла транзит нефти по участку "Дружбы" до 22 января, сообщил журналистам советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин. "В... ПРАЙМ, 20.01.2021
белоруссия, нефтепровод "дружба", новости, энергетика, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Белоруссия в соответствии с планом перекрыла транзит нефти по участку "Дружбы" до 22 января, сообщил журналистам советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин.
"В соответствии с планом, белорусская сторона сегодня перекрыла транзит в направлении Фенешлитке и Будковице (южная ветка "Дружбы") до 22 января из-за реверса участка Михалки-Броды для прокачки партии нефти из Одессы на Мозырь", — сообщил он.