МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Стоимость нефти в среду днем растет на фоне увеличения спроса на риск после заявлений кандидата на пост министра финансов США Джанет Йеллен о стимулировании экономики США, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на фондовые индексы США растут в ожидании корпоративных новостей

По состоянию на 13.41 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 0,73%, до 56,32 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,06%, до 53,52 доллара за баррель. Февральские фьючерсы на WTI тем временем дорожают на 1,71%, до 52,94 доллара за баррель.

Участники торгов продолжают отыгрывать слова кандидата на пост министра финансов США Джанет Йеллен, которая ранее сообщила о том, что будет работать над вторым пакетом поддержки американской экономики. Ранее избранный президент Джо Байден предложил проект пакета на сумму 1,9 триллиона долларов.

Заявления Йеллен вызвали рост спроса на рисковые активы, что положительно сказалось на стоимости нефти. Это также улучшает долгосрочные перспективы по восстановлению спроса в США, одном из крупнейших потребителей сырья.

"Это обеспечило хороший фон для нефти и других рисковых активов. В то время как краткосрочные перспективы спроса по-прежнему скованы ослаблением и неопределенностью, будущее начинает выглядеть лучше", — рассказал агентству Рейтер нефтяной брокер PVM Стивен Бреннок (Stephen Brennock).

Поддерживает котировки нефти также и снижение индекса доллара, которое наблюдается третью торговую сессию подряд. Ослабление американской валюты поддерживает стоимость сырьевых товаров, в том числе нефти, делая ее дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.