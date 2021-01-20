МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Россия в ноябре сохранила второе место в мире по объему нефтедобычи с показателем в 9,351 миллиона баррелей в сутки, США сохранили мировое лидерство, а на третьем месте осталась Саудовская Аравия, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI). СМИ: Саудовская Аравия обошла Россию по экспорту нефти в Китай

На этой позиции Россия остается седьмой месяц подряд, и лишь в прошлом апреле она опускалась на третье место. До этого больше года РФ также была на втором месте.

При этом, по данным JODI, нефтедобыча в РФ в ноябре выросла на 0,8% по отношению к октябрю. США нарастили добычу на 4,9% по сравнению с предшествовавшим месяцем, до 10,93 миллиона баррелей нефти в сутки, а Саудовская Аравия осталась почти неизменной по этому показателю по сравнению с октябрем — 8,972 миллиона баррелей в день.

Кроме того, экспорт нефти из Саудовской Аравии в ноябре вырос в месячном выражении на 3,2%, до 6,354 миллиона баррелей в сутки, а из США — сократился на 3,4%, до 2,814 миллиона. Данные об экспорте из России за ноябрь JODI не указывает. В октябре РФ экспортировала 4,247 миллиона баррелей нефти в сутки, а в сентябре — 4,904 миллиона, следует из данных организации.

Переработка нефти на НПЗ США выросла в ноябре на 3,8% в сравнении с предшествовавшим месяцем, до 13,993 миллиона баррелей в сутки. В Саудовской Аравии нефтепереработка уменьшилась на 2,6%, до 2,339 миллиона баррелей в день. Нефтепереработка в России выросла на 7,6% с уровня октября и составила 5,566 миллиона баррелей в сутки.