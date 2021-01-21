МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Цены на нефть в четверг утром снижаются на данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов. Россия получила шанс закрепиться на азиатском рынке нефти

По состоянию на 7.41 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,34% — до 55,89 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,38%, до 53,11 доллара за баррель.

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 2,562 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения на 0,3 миллиона баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в пятницу. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 1,167 миллиона баррелей.

"Цены на нефть выглядят немного уязвимыми… после того, как запасы сырой нефти в США резко выросли, на 2,56 миллиона", — приводит агентство Рейтер комментарий аналитика Axi Стивена Иннеса (Stephen Innes).

Аналитик также отметил, что ограничения на передвижения из-за распространения COVID ухудшают краткосрочные перспективы спроса на нефть, однако трейдеры надеются, что начало массовой вакцинации позволит ослабить ограничения.