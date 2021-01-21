МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Стоимость нефти в четверг днем усиливает утреннее снижение на фоне данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов. Рынок нефти встретил Байдена с оптимизмом

По состоянию на 13.03 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,82% — до 55,62 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,81%, до 52,88 доллара за баррель.

В четверг цены на нефть снижаются после данных API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 2,562 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения на 0,3 миллиона баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в пятницу. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 1,167 миллиона баррелей.

"Запасы в США снижались на протяжении последних пяти недель, и это было одним из ключевых факторов, которые поддерживали цены на высоком уровне. Если минэнерго также подтвердит, что запасы нефти выросли, мы можем увидеть дальнейшую коррекцию цен", — сказал агентству Рейтер вице-президент отдела сырьевых товаров Kotak Securities Ривандра Рао (Ravindra Rao).

В то же время аналитик отметил, что с другой стороны поддержку нефти оказывают слабый доллар и перспектива более крупного размера стимулирования экономики США. Джо Байден, который 20 января официально вступил в должность президента США, ранее предлагал пакет стимулирования на 1,9 триллиона долларов. Проект был поддержан лидерами демократов в конгрессе.