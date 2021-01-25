МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Ирак намерен сократить добычу нефти в первые два месяца текущего года, чтобы компенсировать нарушение условий сделки ОПЕК+ с прошлого года, пишет агентство Блумберг со ссылкой на слова представителя иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO).

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По словам заместителя главы SOMO Али Низара (Ali Nizar), которые приводит агентство, среднесуточная добыча нефти Ирака в январе и феврале составит около 3,6 миллиона баррелей в день.

По данным агентства, это самый низкий уровень с начала 2015 года, показатель также будет меньше декабрьского значения в 3,85 миллиона. Экспорт, с учетом Курдистана, составит чуть более 3 миллионов баррелей в день, заявил Низар в интервью. В прошлом месяце показатель составлял 3,3 миллиона, отмечает агентство.

При этом способность Ирака достичь цели по добыче будет зависеть в том числе от властей Курдистана, отметил Низар. Представитель SOMO отметил, что Ирак все еще привержен сделке ОПЕК+.

В сентябре прошлого года глава SOMO Алаа аль-Ясири заявлял, что недовыполнение Ираком сделки ОПЕК+ вызвано неконтролируемой добычей нефти в Курдистане, который не взял на себя обязательства по сокращению нефтедобычи.

Новая сделка ОПЕК+ стартовала с мая 2020 года с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, затем с августа альянс ослабил ограничения до 7,7 миллиона, а на январь договорился о сокращениях в 7,2 миллиона. При этом ОПЕК+ условился пока принимать решения о дальнейшей добыче ежемесячно, в зависимости от условий рынка, но с шагом не более 500 тысяч баррелей. Решение от 5 января такое — добычу увеличат только Россия и Казахстан, в результате общее сокращение смягчится до 7,125 миллиона баррелей в сутки в феврале и 7,05 миллиона в марте.