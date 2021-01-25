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Ливия возобновила поставки нефти на свой крупнейший экспортный терминал
Нефть
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Ливия завершила ремонт нефтепровода, который поставляет нефть на крупнейший экспортный терминал страны — "Эсседер", сообщает агентство Блумберг со ссылкой на Waha Oil Company... ПРАЙМ, 25.01.2021
нефтепровод, нефть, ливия, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Ливия завершила ремонт нефтепровода, который поставляет нефть на крупнейший экспортный терминал страны — "Эсседер", сообщает агентство Блумберг со ссылкой на Waha Oil Company.
Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии сообщила 18 января о снижении добычи нефти в Ливии примерно на 200 тысяч баррелей в сутки из-за ремонта 32-дюймового трубопровода, который соединяет месторождения Самах и Дахра с нефтетерминалом "Эсседер".
"Ливия возобновила работу трубопровода, по которому нефть доставляется в ее крупнейший экспортный терминал", — передаёт Блумберг со ссылкой на Waha Oil.
Также, по данным агентства, ранее из-за остановки нефтепровода добыча нефти в стране упала до минимума за два месяца.