МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. "Роснефть" опровергла статью агентства Рейтер о якобы имеющихся планах привлечения в проект "Восток Ойл" инвестиций международных нефтетрейдеров в обмен на поставки нефти и о рисках санкций и не исключила обращения в суд для защиты деловой репутации. "Роснефть" ведет переговоры об инвестициях в "Восток Ойл"

Агентство Рейтер 15 января опубликовало статью со ссылкой на собственные источники, где говорилось, что "Роснефть" ведет переговоры с международными нефтетрейдерами о привлечении инвестиций в проект "Восток Ойл". В статье утверждается, что привлечение инвестиций осуществляется в обмен на договоры о поставках нефти. Однако, по информации источников Рейтера, несмотря на заинтересованность трейдеров в сохранении объемов поставок российского сырья, многие из них высказывают опасения из-за санкций против России.

"ПАО "НК "Роснефть" требует удалить данную информацию с сайта и опубликовать извинения в отношении недостоверной информации. Компания привлекла профессиональную адвокатскую организацию для контактов с агентством Рейтер по этому поводу и оставляет за собой право обратиться в суд для защиты деловой репутации", — говорится в сообщении крупнейшей российской нефтекомпании.

"Роснефть" отмечает, что "Восток Ойл" не является арктическим шельфовым и/или сланцевым проектом и не попадает под действие санкционных ограничений, а предположение обратного является дискредитирующим и вводящим в заблуждение общественность, включая возможных участников проекта, и может повлечь финансовые потери для компании. "Роснефть" запускает самый грандиозный проект на территории бывшего СССР

"Кроме того, ПАО "НК "Роснефть" не нуждается в привлечении инвестиций в "Восток Ойл" в обмен на поставки нефти. Ресурсный потенциал проекта, высокое качество нефти и его экономическая модель делают "Восток Ойл" одним из наиболее привлекательных объектов для инвестирования в мировой энергетической отрасли, что подтверждается оценками ведущих мировых инвестиционных банков", — добавляет компания.

"Роснефть" планирует сформировать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр в рамках проекта "Восток Ойл", его подтвержденная ресурсная база по жидким углеводородам составляет 6 миллиардов тонн. Как ожидается, проект объединит крупнейшие месторождения Ванкорского кластера (Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное), а также Пайяхскую группу месторождений и Западно-Иркинский участок. Под нужды проекта собираются построить порт в бухте Север, из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути.