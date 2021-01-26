МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Нефть марки Brent в первом квартале 2021 года будет торговаться в диапазоне 50-55 долларов за баррель на фоне по-прежнему низкого спроса из-за последствий коронавируса, говорится в прогнозе Saxo Bank на первый квартал, который есть в распоряжении РИА Новости. Saxo Bank ожидает роста торгового дефицита США

Экономисты отмечают, что сильный рост цен на нефть с начала ноября, вызванный началом вакцинаций, поднял цены на марку Brent выше 50 долларов за баррель, а также создал предпосылки для роста цен в конце года.

"Поскольку мировой спрос на нефть по-прежнему ниже доковидного уровня примерно на шесть миллионов баррелей в день, мы не видим существенного риска повышения цен на нефть до 2022 или даже 2023 года. Исходя из этого, мы ожидаем, что торговля сырой нефтью марки Brent в течение квартала будет происходить в диапазоне 50-55 долларов", — прогнозируют они.

В целом Saxo Bank ожидает, что ослабевший доллар США, обусловленное появлением вакцин восстановление глобального спроса и возникающие опасения по поводу климата создают предпосылки для "суперцикла сырьевого рынка", который будет расти на протяжении 2021 года и далее. Saxo Bank назвал ключевые вызовы для доллара в 2021 году

"Такой рост обусловлен множеством сопутствующих факторов: от сокращения предложения до перенасыщения мирового рынка наличными деньгами", — комментирует глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен.

Нефть, по его мнению, выглядит стабильной, в то время как уверенное начало года для золота и серебра продолжается с перспективой дополнительного стимулирования за счет "зеленой трансформации". "Добавьте к этому перспективу ослабления доллара, обусловленное появлением вакцин восстановление глобального спроса и возникающие опасения по поводу климата, — и компоненты для еще одного суперцикла сырьевого рынка начнут материализовываться", — добавляет он.