МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Поставки нефти на российские нефтеперерабатывающие заводы по системе "Транснефти" по итогам 2020 года сократились на 5,1%, до 233,65 миллиона тонн, вернувшись к уровню 2011 года, сообщает международное ценовое агентство Argus. "Роснефть" опровергла данные об инвестициях в "Восток Ойл"

"Поставки нефти на российские НПЗ по системе "Транснефти" в 2020 году сократились на 36 тысяч тонн в сутки (12,5 миллиона тонн) по сравнению с показателем за 2019 год, до 638,4 тысячи тонн в сутки (233,65 миллиона тонн). Годовой показатель прокачки заводов вернулся на уровень 2011 года, когда он составил 639,4 тысячи тонн в сутки (233,38 миллиона тонн)", — пишет агентство.

"Налоговый маневр правительства, начавшийся в 2015 году, привел к значительному снижению маржи переработки в России. В 2020 году ситуацию усугубила пандемия COVID-19, приведшая к падению потребления нефтепродуктов", — объясняет агентство причины, приведшие к падению загрузки НПЗ.

По данным Argus, пиковая загрузка мощностей НПЗ отмечалась в 2014 году, когда поставки достигли 262,12 миллиона тонн. Но после проведения первого этапа налогового маневра в 2015 году российские производители уменьшали объем загрузки на фоне снижения рентабельности переработки и повышенной привлекательности экспорта сырья. Падение сменилось ростом только в 2018 году.

Снижение поставок в 2020 году в основном пришлось на "Роснефть". Отгрузки на все НПЗ компании по системе "Транснефти" сократились на 4,9%, до 87,43 миллиона тонн. Отгрузки на заводы "Лукойла" уменьшились на 8,1%, до 38 миллионов тонн. "Газпром нефть" снизила поставки нефти на свои НПЗ на 4,1%, до 28,22 миллиона тонн. Среди крупных нефтяных компаний небольшое увеличение загрузки отмечалось у "Татнефти" — на 1%, до 17,57 миллиона тонн. Объем загрузки независимых НПЗ в 2020 году также снизился.