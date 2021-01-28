МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром опускаются, опасения за нефтяной спрос усилились из-за ситуации вокруг пандемии коронавируса в мире, в том числе в Великобритании и в Китае, свидетельствуют данные торгов. Ученый назвал сроки снятия ограничений из-за COVID

По состоянию на 7.45 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,67% — до 55,16 доллара за баррель, мартовских — на 0,63%, до 55,46 доллара. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI уменьшалась на 0,59% — до 52,54 доллара за баррель.

Ситуация вокруг пандемии коронавируса продолжает оставаться тревожной, отражаясь на мировых торгах. В частности, нефтяной рынок беспокоит ситуация в Великобритании и Китае. Так, в среду глава МВД Великобритании Прити Пател объявила об ужесточении мер, направленных на минимизацию числа поездок в страну и из страны.

В то же время в Китае через две недели начинаются длинные выходные в связи с Новым годом по лунному календарю. Рынки опасаются, что власти могут усилить карантинные ограничения в стране из-за праздников, чтобы препятствовать распространению COVID-19. Китай является крупнейшим импортером нефти в мире.

"Похоже, что рынок действительно обращает внимание на некоторые проблемы со спросом. И больше всего беспокоит именно то, что происходит в Китае", — цитирует агентство Рейтер сырьевого аналитика Commonwealth Bank Вивека Дхара (Vivek Dhar). Эксперт отмечает, что Китай является важным фактором поддержки рынка, и если в КНР ожидаются проблемы, то они действительно создают риски для перспектив спроса.