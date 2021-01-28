МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем продолжают опускаться, удорожание доллара сдерживает стоимость нефти, при этом инвесторы также обеспокоены перспективами по спросу из-за пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов. Доллар дорожает к евро и иене в ожидании статистики из США

По состоянию на 12.50 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,63% — до 55,18 доллара за баррель, мартовских — на 0,77%, до 55,38 доллара. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI уменьшалась на 0,72% — до 52,47 доллара за баррель.

В ходе торгов американский доллар укрепляется к мировым валютам. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимается на 0,1%, в среду показатель вырос на 0,5%. Укрепление доллара сдерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, так как в этом случае они становятся дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.

Ситуация вокруг коронавируса представляет риски для восстановления мировой экономики, что отражается и на ожиданиях по спросу на нефть. Так, в Великобритании в среду было объявлено об ужесточении мер по въезду и выезду из страны, чтобы минимизировать число поездок. Американцы критичнее россиян оценили действия властей по борьбе с COVID

Инвесторы следят и за ситуацией в Китае, где через две недели начнутся длинные выходные, связанные с празднованием Нового года по лунному календарю. Жителей страны уже призвали воздержаться во время предстоящих каникул от ненужных поездок, чтобы не осложнять эпидемиологическую обстановку в стране. Китай является крупнейшим импортером нефти в мире.

"Мы переходим от просто снижения спроса в первом квартале до учета в цене теперь еще более значительных проблем со спросом во втором квартале, что обусловлено медленным развертыванием вакцины", — цитирует агентство Рейтер мнение старшего стратега по мировым рынкам Axi Стивена Иннеса (Stephen Innes).