МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Рынок нефти после двухдневного ралли в среду утром перешел к разнонаправленной динамике в ожидании данных по запасам в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы не обращают внимания на растущую нефть

По состоянию на 7.29 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,16% — до 57,71 доллара за баррель, стоимость мартовских фьючерсов на WTI — росла на 0,4%, до 54,98 доллара за баррель.

С начала недели нефть подорожала в среднем на 3-5%. При этом во вторник цена нефти марки WTI поднялась выше 55 долларов за баррель, а Brent — выше 58 долларов за баррель, обновив максимумы с 24 января и 21 февраля 2020 года соответственно.

В начале февраля нефтяные котировки поддерживаются главным образом ожиданиями по спросу и усилиями ОПЕК+ по сокращению добычи. Так, в США наблюдается некоторое улучшение ситуации с коронавирусом по сравнению с январем, а ряд стран ОПЕК+, в том числе Саудовская Аравия, согласились на дополнительное снижение добычи в феврале-марте.

Данные Американского института нефти (API) по запасам в США за прошлую неделю пока не дают заметной поддержки нефтяным котировкам. По оценкам API, за неделю по 29 января коммерческие запасы в стране сократились на 4,3 миллиона баррелей. За предыдущую неделю снижение составило 9,9 миллиона баррелей, в результате запасы снизились до минимума с конца марта 2020 года.

Официальная статистика по запасам будет опубликована вечером в среду министерством энергетики США. Эксперты полагают, что запасы, напротив, выросли — на 0,4 миллиона баррелей.