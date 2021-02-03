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Стоимость нефти умеренно растет в ожидании данных о запасах в США
Нефть
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Мировые цены на нефть в среду днем растут, в то время как инвесторы продолжают ожидать статистику запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.40... ПРАЙМ, 03.02.2021
нефть, биржи, торги, новости, рынки, энергетика, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем растут, в то время как инвесторы продолжают ожидать статистику запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.40 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,19%, до 57,91 доллара за баррель, стоимость мартовских фьючерсов на WTI — на 0,55%, до 55,06 доллара за баррель.
Данные о коммерческих запасах нефти в США за неделю будут опубликованы вечером министерством энергетики страны. Аналитики прогнозируют, что эти запасы выросли на 0,4 миллиона баррелей, а по оценкам Американского института нефти (API), за неделю по 29 января они сократились на 4,3 миллиона баррелей. За предыдущую неделю запасы обвалились на 9,9 миллиона баррелей — до минимума с марта.
В целом с начала месяца цены на нефть растут. Ранее Саудовская Аравия заявила, что в феврале-марте сократит добычу на 1 миллион баррелей в сутки. На такие меры согласились и некоторые другие страны ОПЕК+, и с учетом их участия общее сокращение составляет 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки.