МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Американское министерство юстиции обратилось в окружной суд США с намерением конфисковать два миллиона баррелей нефти. Как пишет Bloomberg, ведомство считает, что сырье пришло из Ирана. Германия допустила введение новых санкций против России

Нефть перевозилась на танкере "Ахиллес" (принадлежит греческой компании).

По мнению Минюста США, Иран тайно отправил эту нефть за границу.

Поставщики "пытались скрыть происхождение нефти с помощью переправки с судна на судно, фальсификации документов и других средств»", отмечает ведомство.

В случае, если США выиграют дело, пишет агентство, доходы от этой нефти могут направить в правительственный фонд помощи жертвам терроризма.

Напомним, что предыдущий президент США Дональд Трамп ввел санкции против Ирана. Эти меры нанесли удар по экспорту иранской нефти: добыча сырья в стране сократилась почти в два раза по отношению к середине 2018 года. При этом Тегеран нарастил экспорт сырья в начале 2021 года. Это было сделано в ожидании смягчения политики при новом президенте США — Джо Байдене.