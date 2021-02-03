МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. ОПЕК+ необходимо уделять особое внимание динамике добычи нефти производителей, не входящих в альянс, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. США хотят изъять два миллиона баррелей иранской нефти

"Нам необходимо особое внимание также уделять динамике добычи нефти крупных производителей, которые не участвуют в наших совместных действиях", — сказал он в ходе заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

"Нашей ключевой задачей должно оставаться обеспечение стопроцентной реализации действующих договоренностей. Тот механизм, который сегодня работает уже на протяжении нескольких лет, является наглядным примером объединения усилий в целях общего блага сбалансированного рынка", — подчеркнул Новак.

Вместе с тем, вице-премьер РФ отметил рост оптимизма на рынке в отношении перспектив восстановления мирового спроса на нефть. Это происходит на фоне массовой вакцинации от коронавируса и улучшения макроэкономической ситуации, уточнил Новак.

"Мы в настоящее время находимся в той стадии, когда на фоне распространения массовой вакцинации и улучшения макроэкономической повестки наблюдается рост оптимизма со стороны общественности по отношению к перспективам мирового нефтяного спроса", — сказал Новак на открытии заседания. Саудовский министр призвал все страны соблюдать сделку ОПЕК+

Заседание комитета ОПЕК+ завершилось, никаких рекомендаций по сделке, как и ожидалось, не сделано, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций альянса.

"Заседание только что завершилось. Никаких рекомендаций, просто рассмотрели ситуацию на рынке", — сказал он.