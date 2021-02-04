МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром продолжают расти, при этом стоимость нефти марки Brent поднялась выше 59 долларов за баррель впервые с 21 февраля 2020 года, свидетельствуют данные торгов. Нефть продолжает дорожать на оптимизме вокруг сделки ОПЕК+

По состоянию на 10.58 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,31% — до 58,87 доллара за баррель, минутами ранее показатель достигал 59,01 доллара. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI росла на 0,77%, до 56,12 доллара за баррель.