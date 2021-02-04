МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) в своем ежегодном прогнозе назвала наиболее вероятные цены на нефть в обозримом будущем.

Этот прогноз опубликован на сайте EIA.

В позитивном прогнозе ожидается, что нефть будет запредельно дорожать: к 2050 году баррель будет стоить $173. Это значительно выше исторического рекорда.

Базовый сценарий EIA предполагает рост нефти до $95.

Негативный сценарий предусматривает цены в районе $48.

Год назад, до начала глобальной пандемии, EIA ожидало в оптимистичном варианте $183 за баррель в 2050 году.

Но за 2020 год произошло не только сильное падение стоимости нефти, но и ряд других факторов. Это резкое ужесточение углеродной политики развитых стран, в том числе самих США. Согласно этому плану, к 2050 году страны радикально сократят спрос на нефть с целью борьбы с глобальным потеплением.