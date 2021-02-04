МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Прием нефтепродуктов в трубопровод "Юг", по которому через порт Новороссийска идет их экспорт в Европу, полностью восстановлен накануне, сообщил журналистам советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин.

"Вчера в 17.00 (мск) полностью восстановлен прием в продуктопровод "Юг", — сказал в четверг представитель компании.

В пятницу Дёмин сообщал о планируемом ограничении такого приема — из-за заполнения резервуарных парков.

"Транснефть" в апреле 2018 года ввела в промышленную эксплуатацию магистральные нефтепродуктопроводы проекта "Юг" по маршруту Волгоградский НПЗ – Тингута – Тихорецк – Новороссийск. Это позволило создать инфраструктуру для транспортировки по трубопроводам дизельного топлива в направлении новороссийского порта в объеме до 6 миллионов тонн в год. Конечная цель проекта — обеспечение поставок дизельного топлива на рынок Краснодарского края и на экспорт в Европу через Новороссийск.