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https://1prime.ru/oil/20210204/832968439.html
"Транснефть" восстановила прием нефтепродуктов в трубопровод "Юг"
Нефть
Новости
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Прием нефтепродуктов в трубопровод "Юг", по которому через порт Новороссийска идет их экспорт в Европу, полностью восстановлен накануне, сообщил журналистам советник президента,... ПРАЙМ, 04.02.2021
транснефть, новости, энергетика, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Прием нефтепродуктов в трубопровод "Юг", по которому через порт Новороссийска идет их экспорт в Европу, полностью восстановлен накануне, сообщил журналистам советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин.
"Вчера в 17.00 (мск) полностью восстановлен прием в продуктопровод "Юг", — сказал в четверг представитель компании.
В пятницу Дёмин сообщал о планируемом ограничении такого приема — из-за заполнения резервуарных парков.
"Транснефть" в апреле 2018 года ввела в промышленную эксплуатацию магистральные нефтепродуктопроводы проекта "Юг" по маршруту Волгоградский НПЗ – Тингута – Тихорецк – Новороссийск. Это позволило создать инфраструктуру для транспортировки по трубопроводам дизельного топлива в направлении новороссийского порта в объеме до 6 миллионов тонн в год. Конечная цель проекта — обеспечение поставок дизельного топлива на рынок Краснодарского края и на экспорт в Европу через Новороссийск.