МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем продолжают находиться в "зелёной" зоне вследствие эффекта ожиданий от анонсированного дополнительного сокращения добычи нефти в феврале участниками ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией, свидетельствуют данные торгов. США предсказали запредельный рост цен на нефть

По состоянию на 13.40 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднимается на 0,24%, до 58,83 доллара за баррель. А ранее в четверг показатель поднялся выше 59 долларов за баррель — впервые почти за год.

Стоимость мартовских фьючерсов на WTI растёт в то же время на 0,79%, до 56,13 доллара за баррель.

Ралли нефтяных цен, которое длится всю неделю, продолжается в четверг, котировки с начала месяца выросли уже на 5-7%.

В январе Саудовская Аравия заявила, что в феврале-марте сократит добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Снизить добычу согласились и некоторые другие страны ОПЕК+, и с учетом их участия общее сокращение составляет 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки. Аналитики отмечают, что именно решение королевства — главный позитивный фактор для цен.

"Без их решения так поступить было бы трудно вообразить, чтобы нефть торговалась на тех уровнях, где она есть сейчас, если бы все другие базовые факторы остались неизменными", — приводит агентство Market Watch мнение редактора Sevens Report Тайлера Ричи (Tyler Richey).