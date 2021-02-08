МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Добыча нефти "Лукойла" за 2020 год без учета проекта "Западная Курна-2" снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10%, до 77,206 миллиона тонн, сообщила компания. "Лукойл" обновит долгосрочную стратегию в 2021 году

"В четвертом квартале 2020 года добыча нефти без учета проекта "Западная Курна-2" составила 18,8 миллиона тонн, что на 2,8% выше уровня третьего квартала 2020 года. В результате, добыча нефти в 2020 году составила 77,2 миллиона тонн, что на 10,1% меньше по сравнению с 2019 годом", — говорится в сообщении.

Как отмечает компания, динамика добычи нефти связана с заключенным в апреле 2020 года соглашением ОПЕК+, которое привело к ограничению объемов добычи нефти группой на территории России и по некоторым международным проектам. В частности, в связи с соглашением добыча нефти группой в России в мае 2020 года была сокращена примерно на 310 тысячи баррелей в сутки, или на 19%, по сравнению с уровнем первого квартала 2020 года. К концу 2020 года добыча была постепенно увеличена примерно на 100 тысяч баррелей в сутки от уровня мая.