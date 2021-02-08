МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем ускорили темпы роста, настроения инвесторов поддерживают общие позитивные факторы по усилиям ОПЕК+, восстановлению экономики и спросу, свидетельствуют данные торгов. Добыча нефти "Лукойла" в 2020 году снизилась на 10%

По состоянию на 12.33 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,87%, до 60,08 доллара за баррель, показатель поднялся выше 60 долларов за баррель впервые с 29 января 2020 года. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI — на 1,14%, до 57,5 доллара за баррель. Утром нефть дорожала на 0,6% и 1,1% соответственно.

"За восстановлением нефти стоят слаженные усилия ОПЕК+ по добыче, падение запасов нефти в развитых странах и в целом позитивные настроения мировых фондовых рынков", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика DNB Markets Хельге Андре Мартинсена (Helge Andre Martinsen).

С начала месяца цены на нефть поднялись на 7-10%. Одним из главных факторов стали усилия ОПЕК+ по снижению добычи в феврале-марте. Согласно январским договоренностям, ряд стран согласились дополнительно сократить добычу суммарно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых 1 миллион приходится на Саудовскую Аравию. Рубль в начале недели дорожает вслед за нефтью

Ожидания по восстановлению экономики поддерживаются надеждами на новый пакет стимулирования в США, а также эффективность вакцины от коронавируса. В перспективе такие меры позитивны для нефтяного спроса, прогнозируют трейдеры.

Еще одним фактором поддержки служит статистика по запасам нефти в США. За неделю по 29 января коммерческие запасы нефти в стране снизились на 1 миллион баррелей, или на 0,2%, и достигли 475,7 миллиона баррелей — это самый низкий уровень с марта 2020 года.