МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Резкий рост цен на нефть может привести к экономической стагнации. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на слова директора Института экономики Российской академии наук, экономиста Руслана Гринберга. Эксперты оценили, остановит ли рост цен на нефть падение рубля

Ранее стоимость нефти марки Brent впервые с 29 января 2020 года взлетела выше 60 долларов за баррель. По словам Гринберга, цена за баррель может повыситься и до 63 долларов. "Проблема в том, что стоимость нефти постоянно колеблется, никто не знает, как долго она продержится. Неуверенность в завтрашнем дне, как правило, приводит к краткосрочным сделкам и экономической стагнации", — объяснил экономист. По его словам, из-за повышения стоимости нефти усиливается волатильность валютного рынка.

По мнению другого экономиста — Михаила Делягина, в России действительно наблюдается застой экономики, но этот факт не связан с повышением стоимости нефти.

"Это хороший знак, поскольку российский бюджет будет иметь больше денег. Нефтяники повысят цены на бензин. Но серьезных скачков ожидать не стоит", — отметил Делягин. Он добавил, что рубль на фоне повышения стоимости нефти укрепит свою позицию.