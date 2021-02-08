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Экономист рассказал, чем грозит России рост цен на нефть
Нефть
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Резкий рост цен на нефть может привести к экономической стагнации. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на слова директора Института экономики Российской академии наук, экономиста... ПРАЙМ, 08.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Резкий рост цен на нефть может привести к экономической стагнации. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на слова директора Института экономики Российской академии наук, экономиста Руслана Гринберга.
Ранее стоимость нефти марки Brent впервые с 29 января 2020 года взлетела выше 60 долларов за баррель. По словам Гринберга, цена за баррель может повыситься и до 63 долларов. "Проблема в том, что стоимость нефти постоянно колеблется, никто не знает, как долго она продержится. Неуверенность в завтрашнем дне, как правило, приводит к краткосрочным сделкам и экономической стагнации", — объяснил экономист. По его словам, из-за повышения стоимости нефти усиливается волатильность валютного рынка.
По мнению другого экономиста — Михаила Делягина, в России действительно наблюдается застой экономики, но этот факт не связан с повышением стоимости нефти.
"Это хороший знак, поскольку российский бюджет будет иметь больше денег. Нефтяники повысят цены на бензин. Но серьезных скачков ожидать не стоит", — отметил Делягин. Он добавил, что рубль на фоне повышения стоимости нефти укрепит свою позицию.