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Стоимость азербайджанской нефти достигла максимума за год
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Цена азербайджанской легкой нефти Azeri Light, добываемой на блоке месторождений Азери — Чираг — Гюнешли (АЧГ) достигла 61,69 доллара за баррель, максимума за год, cообщает... ПРАЙМ, 10.02.2021
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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БАКУ, 10 фев — ПРАЙМ. Цена азербайджанской легкой нефти Azeri Light, добываемой на блоке месторождений Азери — Чираг — Гюнешли (АЧГ) достигла 61,69 доллара за баррель, максимума за год, cообщает госагентство "Азертадж".
"Цена азербайджанской нефти повысилась на 0,58 доллара (0,95%) и составила 61,69 доллара за баррель. Это максимальный показатель за последний год", — говорится в сообщении.
Мировые цены на нефть в среду утром коррекционно снижаются после семидневного роста, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.37 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,21% — до 61,09 доллара за баррель. Оптимизм по поводу восстановления спроса по мере начала массовой вакцинации от коронавируса на протяжении недели подталкивал цены на "черное золото" вверх, приведя к годовым максимумам.