БАКУ, 10 фев — ПРАЙМ. Цена азербайджанской легкой нефти Azeri Light, добываемой на блоке месторождений Азери — Чираг — Гюнешли (АЧГ) достигла 61,69 доллара за баррель, максимума за год, cообщает госагентство "Азертадж". Нефть слабо дешевеет в рамках коррекции после продолжительного ралли

"Цена азербайджанской нефти повысилась на 0,58 доллара (0,95%) и составила 61,69 доллара за баррель. Это максимальный показатель за последний год", — говорится в сообщении.

Мировые цены на нефть в среду утром коррекционно снижаются после семидневного роста, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.37 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,21% — до 61,09 доллара за баррель. Оптимизм по поводу восстановления спроса по мере начала массовой вакцинации от коронавируса на протяжении недели подталкивал цены на "черное золото" вверх, приведя к годовым максимумам.