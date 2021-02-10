МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем перешли к росту после утреннего снижения, рынки ожидают публикацию данных по запасам в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов. Стоимость азербайджанской нефти достигла максимума за год

По состоянию на 12.33 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,23% — до 61,36 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,34%, до 58,56 доллара за баррель. Утром нефть дешевела на 0,1-1,2%.

Инвесторы продолжают ожидать выхода статистики по коммерческим запасам нефти в США за неделю по 5 февраля. В ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил, что согласно его оценкам запасы упали на 3,5 миллиона баррелей. Показатель может продемонстрировать снижение третью неделю подряд, при этом запасы в США уже опустились до мартовских уровней.

Вместе с этим, аналитики ожидают роста запасов — примерно на один миллион баррелей. Официальные данные будут опубликованы министерством энергетики страны в среду вечером.

Утром нефтяные котировки демонстрировали коррекционную динамику после длительного ралли. Цены на нефть за более чем неделю роста поднялись на 10-12%. Оптимизм трейдеров был связан с надеждами на сделку ОПЕК+, где с февраля ряд стран дополнительно сокращает добычу, и позитивными ожиданиями по вакцинации от коронавируса и восстановлению экономики.