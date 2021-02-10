МИНСК, 10 фев — ПРАЙМ. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что российская сторона выполнила обязательства по выплате компенсации за попадание в трубопровод республики 1,2 миллиона тонн "грязной нефти" в апреле 2019 года. "Транснефть" рассказала, когда рассчитывает завершить выплаты по "Дружбе"

"Россия, услышав запрос белорусской стороны, выполнила все обязательства, связанные с поставками нефти в ушедшем году. Это в полной мере касается и обязательств по выплатам за так называемую "грязную" нефть", — сказал Мезенцев в интервью РИА Новости.

Он также обратил внимание, что в декабре 2020 года все соглашения между российскими поставщиками нефти и белорусскими партнерами были подписаны в плановом режиме. "Это касается и соглашения по поставкам газа. Как ранее отметил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, поставки энергоресурсов в страну в 2021 году обеспечены на взаимоприемлемых условиях", — напомнил посол.

В конце апреля 2019 года в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье, в результате чего прокачка была временно приостановлена. В полном объеме поставки по нефтепроводу возобновились с 1 июля того же года. По данным "Белнефтехима", в результате инцидента на территорию Белоруссии попало больше 1,2 миллиона тонн такой нефти, в том числе было повреждено отдельное оборудование на Мозырском НПЗ. Стоимость азербайджанской нефти достигла максимума за год

Позже Белоруссия подписала с РФ протокол о компенсации за поставки "грязной" нефти по магистральному трубопроводу "Дружба" из расчета 15 долларов за баррель. Госконцерн "Белнефтехим" в 2020 году сообщал, что Белоруссия за 563 тысячи тонн "грязной" нефти, которая пошла на переработку на НПЗ в Мозыре, может получить от РФ компенсацию в размере более 61 миллиона долларов. В конце января этого года Мозырский НПЗ сообщил, что российские нефтекомпании начали выплату компенсации за поставленную весной 2019 года загрязненную нефть, общий объем выплат составит около 60 миллионов долларов.

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