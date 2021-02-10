МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Достижение ценой на нефть отметки в 100 долларов за баррель в ближайшей перспективе является фантазией, при этом для бюджета РФ комфортна и цена в 60 долларов, которая, вероятно, сохранится до конца года, считает президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль. Назван реальный курс рубля к доллару при нынешних ценах на нефть

Во вторник стоимость нефти марки Brent поднялась выше 61 доллара за баррель впервые с 24 января 2020 года.

"Я думаю, что в ближайшее время — это фантазия, мое мнение, что комфортная цена — 80 долларов",- отметил он в ходе пресс-конференции "Ситуация в нефтегазовой отрасли экономики: проблемы и перспективы", отвечая на вопрос о том, может ли цена на нефть достигнуть 100 долларов за баррель к летнему сезону.

Он объяснил, что комфортная цена добычи сланцевой нефти для американских компаний составляет приблизительно 45 долларов за баррель, а когда стоимость преодолевает отметку в 60 долларов, на рынок выбрасывается дополнительный объем нефти, что влечет за собой падение цены. Минэнерго США ждет снижения цен на нефть к концу года

По мнению эксперта, текущая цена в 60 долларов устраивает и бюджет РФ, и отечественные и иностранные нефтяные компании. Шмаль также отметил, что такой уровень цен может продержаться до конца года, в зависимости от мировых темпов экономического развития.

"Цена в 60 долларов за бочку вполне сегодня приемлемая, и она может сохраниться достаточно долго, во всяком случае до конца года, но это будет зависеть от развития мировой экономики, и прежде всего, экономики Китая", — указал он.