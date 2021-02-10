МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Дочернее предприятие "Транснефти", "Запад-Транснефтепродукт", которое поставляет нефтепродукты от российских и белорусских НПЗ транзитом через Белоруссию в Венгрию и Латвию, может приостановить работу из-за роста налоговой нагрузки в Белоруссии, сообщил глава предприятия Владимир Леонов. Россия полностью компенсировала Минску поставки "грязной нефти"

В Белоруссии в начале года был введен экологический налог и увеличен с 18% до 50% налог на прибыль для организаций трубопроводного транспорта.

"В данный момент мы рассматриваем возможные варианты дальнейшей работы, вплоть до приостановки деятельности, поскольку будет отсутствовать финансовая возможность нормального функционирования предприятия", — рассказал Леонов Sputnik Беларусь. По его словам, к убыточности деятельности предприятия привело введение дополнительной налоговой нагрузки в Белоруссии. В случае остановки предприятия без работы могут оказаться около 500 белорусов.

По словам главы "Запад-Транснефтепродукта", предприятие в год может транспортировать до 8 миллионов тонн нефтепродуктов, но в 2020 году за пределы Белоруссии ушло около 4 миллионов. Объем прокачки нефтепродуктов в 2019 году составил 6 миллионов тонн. Эксперты назвали "комфортную" стоимость нефти

В свою очередь советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин сообщил РИА Новости, что прибыль предприятия "Запад-Транснефтепродукт" может выйти в положительную зону только при объёме прокачки 4,7 миллиона тонн нефтепродуктов, а в 2021-2024 годах прокачка ожидается на уровне 3,4-3,7 миллиона тонн. Чистый убыток "Запад-Транснефтепродукта" в 2021-2024 годах может составит 700-814 миллионов рублей. При этом трубопроводы требуют финансовых вложений, нуждаются в постоянном техническом обслуживании.

По мнению Леонова, дополнительные налоги (в частности экологический) носят элемент дискриминации, имеют не природоохранный, а фискальный характер. В данной ситуации налог взимается только с транзита через Белоруссию российских нефти и нефтепродуктов. Но транзитные нефть и нефтепродукты по своему воздействию на экологию принципиально не отличаются от нефти и нефтепродуктов, предназначенных для внутреннего потребления, заключил он.

Развитие ситуации вокруг "Запад-Транснефтепродукта", по данным Sputnik Беларусь, будет обсуждаться в ходе заседания группы высокого уровня совета министров союзного государства в марте.