МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются, инвесторы продолжают фиксировать прибыль после ралли стоимости на это сырье, свидетельствуют данные торгов. Запасы нефти в США упали до минимума с марта

По состоянию на 7.45 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,5% — до 61,16 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,49%, до 58,39 доллара за баррель.

Накануне минэнерго США сообщило о существенном снижении запасов этого сырья в стране. Показатель за минувшую неделю снизился на 1,4%, до 469 миллиона баррелей, что является минимумом с конца марта 2020 года. США являются крупнейшим потребителем нефти в мире, поэтому новость о снижении запасов подтолкнула цены на "черное золото" вверх.

Утром в четверг трейдеры предпочитают зафиксировать прибыль. При этом нефтяные цены по-прежнему остаются в районе годовых максимумов, поскольку массовая вакцинация от COVID-19 улучшает перспективы восстановления мировой экономики, а строгое соблюдение странами ОПЕК+ условий сделки по сокращению добычи уравновешивает спрос и предложение на рынке. Эксперты назвали "комфортную" стоимость нефти

При этом инвесторам добавляет осторожность тот факт, что восстановление рынка может побудить производителей, таких как Саудовская Аравия, ослабить сокращение добычи. Так считает и аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Франс Пресс. Он отметил, что снижение может частично объясняться ожиданиями того, что Саудовская Аравия "может ослабить собственное одностороннее сокращение добычи в феврале-марте, и что ОПЕК может дать сигнал о возобновлении добычи на мартовском совещании, учитывая резкое восстановление цен на нефть".

Согласно январским договоренностям, ряд стран согласился дополнительно сократить добычу суммарно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых 1 миллион приходится на Саудовскую Аравию. При этом в среду министр нефти Ирака отметил, что не ожидает продления добровольного сокращения нефти Саудовской Аравией после окончания двух месяцев.