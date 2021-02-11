МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Рост налогов и административное давление властей Белоруссии может привести к захвату оператора нефтепродуктопровода "Транснефти" на территории республики — транзитного трубопровода "Запад-Транснефтепродукт", пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на вице-президента трубопроводной монополии Максима Гришанина.

По мнению собеседника издания, Белоруссия собралась на первом этапе инициировать банкротство оператора, позднее — национализировать его.

Продуктопровод нужен Минску для прокачки нефти из стран Европы на свои нефтеперерабатывающие заводы, а также дял прокачки продуктов в сторону соседней Украины.

Сейчас по этому маршруту российское и белорусское дизельное топливо поставляется в Венгрию и Латвию, но из-за возросшего уровня налоговой такое применение трубопровода становится убыточным.

С января 2020 года в Белоруссии к экологическому налогу в размере 0,35 белорусского рубля на тонну нефтепродуктов за прокачку на расстояние в 100 километров добавился еще и налог на прибыль: он вырос с 18% 50%.

По мнению опрошенных изданием юристов, "Транснефть" могла бы оспорить в суде повышение фискальной нагрузки. Но ее аргументы вряд ли будут услышаны.