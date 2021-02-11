БАКУ, 11 фев — ПРАЙМ. Добыча нефти в Азербайджане в январе составила 593 тысячи баррелей в сутки, таким образом, обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ полностью выполнены, сообщили РИА Новости в минэнерго страны. Стоимость азербайджанской нефти достигла максимума за год

"В январе 2021 года суточная добыча нефти (включая конденсат) в стране составила 752 тысячи баррелей. Из них 593 тысячи баррелей пришлось на сырую нефть и 159 тысяч баррелей пришлось на конденсат. Согласно "Декларации о сотрудничестве", Азербайджан, производивший в октябре 2018 года 718 тысяч баррелей сырой нефти в день, в январе 2021 года должен сократить суточную добычу сырой нефти на 123 тысячи баррелей и сохранить на уровне 595 тысяч баррелей", — сообщили в минэнерго.

Новое соглашение ОПЕК+ стартовало с мая 2020 года с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, затем с августа альянс ослабил ограничения до 7,7 миллиона, а на январь договорился о сокращениях в 7,2 миллиона. При этом ОПЕК+ условился пока принимать решения о дальнейшей добыче ежемесячно, в зависимости от условий рынка, но с шагом не более 500 тысяч баррелей.

Решение от 5 января такое — добычу увеличат только Россия и Казахстан, в результате общее сокращение смягчится до 7,125 миллиона баррелей в сутки в феврале и 7,05 миллиона в марте. Базой отсчета для сокращений ОПЕК+ для всех взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.