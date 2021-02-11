МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Добыча нефти стран ОПЕК в январе выросла на 240 тысяч баррелей в сутки к уровню декабря, до 25,45 миллиона баррелей в сутки, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). Запасы нефти в США упали до минимума с марта

Рост показателя произошел на фоне ослабления ограничений по сделке ОПЕК+ в январе. Так, страны вне ОПЕК, участвующие в соглашении, увеличили свою добычу нефти в месячном выражении на 120 тысяч баррелей в сутки, до 14,59 миллиона.

Новая сделка ОПЕК+ стартовала с мая 2020 года с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, затем с августа альянс ослабил ограничения до 7,7 миллиона, а на январь договорился о сокращениях в 7,2 миллиона.

ОПЕК+ условился пока принимать решения о дальнейшей добыче ежемесячно, в зависимости от условий рынка, но с шагом не более 500 тысяч баррелей. При этом по условиям от 5 января в феврале и марте добычу увеличивают только Россия и Казахстан, в результате общее сокращение смягчится до 7,125 миллиона баррелей в сутки и 7,05 миллиона соответственно.

Таким образом альянс в январе выполнил сделку по ограничению добычи нефти на 103%, что является максимальным показателем с июня прошлого года, при этом страны ОПЕК соблюдали свои обязательства на 108%, вне ОПЕК — на 94%, а Россия — на 95%, оценило исполнение договора Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном докладе.

"Ограничения добычи ОПЕК+ в январе были ослаблены на 500 тысяч баррелей в сутки, что помогло повысить соблюдение сделки до 103% — максимальный показатель с июня", — пишет МЭА.