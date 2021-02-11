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ОПЕК понизила прогноз по спросу на нефть в мире
Нефть
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ОПЕК понизала прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2021 году на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до 5,8 миллиона баррелей в сутки, говорится в ежемесячном докладе организации... ПРАЙМ, 11.02.2021
нефть, опек, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. ОПЕК понизала прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2021 году на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до 5,8 миллиона баррелей в сутки, говорится в ежемесячном докладе организации.
Таким образом, в целом спрос на нефть на мировом рынке в 2021 году составит 96,05 миллиона баррелей в сутки, ожидает организация. Причиной для понижения стало более медленное, чем ожидалось ранее, восстановление транспортного сектора, прогноз по спросу в котором на первое полугодие 2021 года был, соответственно, пересмотрен. Также на это повлияли медленные темпы вакцинации.
Одновременно с этим ОПЕК незначительно повысила свою оценку по спросу на нефть в мире в 2020 году. По мнению организации, этот показатель снизился на 9,72 миллиона баррелей в сутки, до 90,26 миллиона, тогда как ранее снижение оценивалось в 9,75 миллиона.