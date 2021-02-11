МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Англо-голландская Royal Dutch Shell представила стратегию по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году, отмечая, что пик производства нефти достигался в 2019 году, а общего объема выбросов углерода — в 2018 году, говорится в пресс-релизе Shell. ОПЕК понизила прогноз по спросу на нефть в мире

"Сегодня Shell изложила свою стратегию по ускорению превращения в поставщика энергетических продуктов и услуг с нулевыми выбросами за счет роста своего бизнеса, ориентированного на клиентов. Shell также подтвердила свои ожидания, что общий объем выбросов углерода компании достигал пика в 2018 году, а добычи нефти — в 2019 году", — сообщает компания.

Shell отмечает, что в рамках своей стратегии компания продолжит работать над краткосрочными целями, которые позволят снизить выбросы углерода. Эти цели включают в себя снижение чистой углеродоемкости к уровню 2016 года на 6-8% к 2023 году, 20% к 2030 году, 45% к 2035 году и на 100% к 2050 году. Shell также будет стремиться к использованию экологичных решений для компенсации выбросов объемом в 120 миллионов тонн в год к 2030 году.

Компания сообщает, что на годовом общем собрании акционеров 2021 года представит план перехода на консультативное голосование, а также будет ежегодно проводить голосование по достигнутому прогрессу.

К началу 2030 годов, как отмечается в релизе, Shell намерена построить низкоуглеродные предприятия "существенного масштаба". В краткосрочной перспективе компания изменит баланс своего портфеля, инвестируя ежегодно около 3 миллиардов долларов на маркетинг и 2-3 миллиарда на возобновляемые источники энергии, около 4 миллиардов на сегмент добычи газа и 4-5 миллиарда на химический сегмент.

Royal Dutch Shell занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 70 странах.