МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Холодный арктический ветер в Техасе, крупнейшем регионе добычи сланцевой нефти в США, может привести к снижению этой добычи на несколько сотен тысяч баррелей в день, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на подсчеты трейдеров. Цена нефти Brent поднялась выше $63 за баррель

"По оценкам трейдеров, понизить добычу на несколько сотен тысяч баррелей в день в Техасе может одновременное закрытие скважин, нарушение работы дорожного транспорта и отключение электроэнергии, все из-за экстремально холодной погоды", — передаёт агентство, добавляя, что резкое похолодание уже вызвало замедление или полное прекращение притока нефти из скважин.

Указывается, что низкие температуры воздуха также уже вызвали отказ оборудования на нескольких заводах по переработке природного газа в Западном Техасе. При этом источники агентства отмечают, что основные нефтепроводы там пока не пострадали.

Согласно последним данным управления энергетической информации США, которые приводит агентство, в ноябре в Техасе в среднем добывалось 4,65 миллиона баррелей нефти в день. Общий объем добычи в США в ноябре составил 11,1 миллиона баррелей в день.

Опасения за перебои с добычей и поставками в свою очередь оказали позитивное влияние на стоимость нефти, особенно американской марки WTI, которая растет в цене на 2,2% и стоит дороже 60 долларов за баррель впервые с 9 января 2020 года. Нефть марки Brent тем временем дорожает на 1,8%, до 63,56 доллара за баррель.