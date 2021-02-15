МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем всё ещё растут, более чем на 1% по основным маркам, инвесторы оценивают новости погоды, которые могут снизить предложение этого сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов. Блумберг предупреждает о рисках сокращения добычи нефти в США

По состоянию на 12.50 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,3%, до 63,25 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,82%, до 60,55 доллара за баррель.

Росту стоимости нефти способствует ряд новостей, вызывающих опасения за предложение сырья. Так, из-за экстремально холодной погоды в Техасе добыча сланцевой нефти там, по некоторым оценкам, может быть снижена на несколько сотен тысяч баррелей в день, также сообщается об отказе оборудования на нескольких перерабатывающих заводах. Это крупнейший регион добычи сланцевой нефти в США. Так, в ноябре там в среднем добывалось 4,65 миллиона баррелей нефти в день.

"Холодная погода в некоторых из крупнейших регионов Америки, где добывают сланцевую нефть, привела к замедлению или полной остановке работы нефтесодержащих скважин", — приводит газета Wall Street Journal слова аналитика Deutsche Bank Джима Рида (Jim Reid). Новак дал прогноз по цене на нефть на 2021 год

Инвесторы также обратили внимание на новости с Ближнего Востока. Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, воюющая в Йемене, заявила, что перехватила заряженный взрывчаткой беспилотник, выпущенный группировкой хуситов. Эскалация конфликта может вызвать перебои с поставками нефти и из этого района мира.

Кроме того, котировки "черного золота" поддерживаются общерыночным оптимизмом относительно скорого окончания пандемии коронавируса. Вакцинация должна привести к постепенному замедлению темпов заболеваемости, уровней госпитализации и смертности. Как следствие, ограничения на передвижения могут быть в скором времени сняты, что положительно отразится на спросе на нефть.