МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, обсуждают показатели компании за прошлый год. Россия с 1 марта увеличивает пошлину на экспорт нефти

"Игорь Иванович, знаю, что подведены уже фактически все, наверное, цифры по результатам 2020 года, и у вас есть возможность доложить о том, как компания отработала", — сказал Путин.

Он также поинтересовался, как была организована работа в период ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, и проходит работа по вакцинации сотрудников.

Сечин сообщил, что "Роснефть" на сегодняшний день единственная из мировых мейджоров показала прибыль по итогам 2020 года.

"Мы некоторое время назад предоставили публичную отчетность по международным стандартам, она является крайне позитивной для компании, и должен Вам сказать, что, несмотря на драматическое влияние, скажем, пандемии, "Роснефть" показала – пока единственная из мировых "мейджоров" – прибыль по итогам года", — сказал Сечин.

По его словам, компания по итогам года получила 147 миллиардов рублей чистой прибыли. Он добавил, что целый ряд международных компаний, таких как ExxonMobil, Chevron, Shell, Total закончили год с убытками.

"На сегодняшний день единственная компания из мирового нефтегазового сектора, которая оказалась в прибыли, это мы", — подчеркнул Сечин.

"Уж так и единственная?", — уточнил президент. Сечин ответил утвердительно. "На сегодняшний день да. Я допускаю, что в отчетностях, которые будут предоставляться по итогам года другими компаниям, могут появиться и какие-то еще лидеры, но на сегодняшний день это так", — добавил он.

Кроме того, компания планирует в ближайшие годы довести уровень утилизации попутного нефтяного газа до 95% с нынешних 83%. Блумберг предупреждает о рисках сокращения добычи нефти в США

"У нас эта работа постоянно ведётся. Сейчас средний уровень утилизации попутного нефтяного газа составляет 83%. В ближайшие два года мы выйдем на 95%", – сказал Сечин.

Он напомнил, что в "Роснефти" приняты управленческие решения по контролю предотвращения выбросов парниковых газов, минимизации углеродного следа на основных производствах компании. Стратегия компании предусматривает достижение лидерских позиций по удельным выбросам парниковых газов среди сравнимых международных компаний.

Сечин добавил, что "Роснефть" за счет новых участков будет пытаться удовлетворить дефицит, который может возникнуть на мировом рынке нефти в силу разных причин, включая "зеленый" тренд.