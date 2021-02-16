МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем не показывают единой динамики – североморская Brent корректируется после активного роста, а американская WTI продолжает дорожать на фоне снижения добычи и переработки этого сырья в Техасе, свидетельствуют данные торгов. Крупнейшие НПЗ США приостанавливают работу из-за морозов в Техасе

По состоянию на 12.45 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,28%, до 63,12 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI росла на 0,49%, до 59,75 доллара за баррель.

Цена WTI продолжает оставаться в плюсе на новостях из США. Холода в стране вынудили ряд крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, в частности, в штате Техас, приостановить работу. Агентство Блумберг в ночь на вторник сообщило о временной остановке НПЗ компаний Motiva и Exxon Mobil. А французская Total сократила до минимума переработку нефти и закрыла нефтеперерабатывающую установку на своем заводе в Порт-Артуре, Техас. Кроме того, в понедельник агентство сообщало о падении добычи в Техасе на 1 миллион баррелей в сутки.

Что же касается Brent, то днём её котировки перешли к снижению, которое можно назвать коррекционным после трех торговых сессий непрерывного роста. С начала месяца наблюдался активный рост цен на нефть, что связано с оптимистичными настроениями в отношении восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса. Основой таких ожиданий стали надежды на развертывание вакцинации в мире.

Кроме того, стратег по международным инвестициям Principal Global Investors в Лондоне Сима Шах (Seema Shah), чье мнение приводит агентство Блумберг, отмечает, что поддержку рисковым настроениям на рынке всё ещё оказывает продолжение мягкой кредитно-денежной политики мировых центробанков, а также ожидания финансовой господдержки экономики.