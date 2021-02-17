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В США зафиксировали рекордное падение добычи нефти
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Добыча нефти в США упала на треть, или примерно на 3,5 миллиона баррелей в день, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на трейдеров и осведомленные источники. Причиной такого... ПРАЙМ, 17.02.2021
добыча нефти, нефть, сша, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Добыча нефти в США упала на треть, или примерно на 3,5 миллиона баррелей в день, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на трейдеров и осведомленные источники. Причиной такого резкого сокращения стала аномально холодная погода.
"Добыча нефти по всей стране в настоящее время упала примерно на 3,5 миллиона баррелей в день или более", — говорится в сообщении. Отмечается, что это составило треть от общей добычи нефти в стране и стало рекордным падением. Только в Пермском бассейне (Permian Basin) Техаса — крупнейшем нефтяном месторождении Америки — добыча упала на 65%.
Холода вынудили ряд крупнейших нефтеперерабатывающих заводов США, в частности, в штате Техас, приостановить работу. Агентство Блумберг в ночь на вторник сообщало о временной остановке НПЗ компаний Motiva и Exxon Mobil, а французская Total сократила до минимума переработку нефти и закрыла нефтеперерабатывающую установку на своем заводе в Порт-Артуре, Техас. Также сообщается, что от холодов пострадали компании Occidental Petroleum и и Chevron.