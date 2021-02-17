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Цена нефти Brent поднялась выше $64 за баррель
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Цена на нефть марки Brent поднялась выше 64 долларов за баррель впервые с 22 января 2020 года на фоне падения добычи в США из-за холодов, свидетельствуют данные торгов. По... ПРАЙМ, 17.02.2021
нефть, биржи, торги, новости, рынки, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Цена на нефть марки Brent поднялась выше 64 долларов за баррель впервые с 22 января 2020 года на фоне падения добычи в США из-за холодов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.03 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,99% — до 63,98 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,82%, до 60,52 доллара за баррель. Мгновениями ранее стоимость Brent достигала 64,03 доллара за баррель.