МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Цена на нефть марки Brent поднялась выше 64 долларов за баррель впервые с 22 января 2020 года на фоне падения добычи в США из-за холодов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.03 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,99% — до 63,98 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,82%, до 60,52 доллара за баррель. Мгновениями ранее стоимость Brent достигала 64,03 доллара за баррель.