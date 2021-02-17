2021-02-17T12:04:00+03:00
2021-02-17T12:11:35+03:00
2021-02-17T12:04:00+03:00
2021
https://1prime.ru/oil/20210217/833061094.html
"Газпром нефть" назвала "комфортную" стоимость нефти
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
"Газпром нефть" считает комфортной для себя и для российской нефтяной отрасли в целом цену нефти в 50 долларов за баррель, заявил начальник департамента стратегии и инноваций... ПРАЙМ, 17.02.2021
цена на нефть, газпром нефть, новости, энергетика, нефть
https://1prime.ru/images/83231/80/832318010.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83231/80/832318010.jpg
https://1prime.ru/images/83231/80/832318007.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83231/80/832318007.jpg
https://1prime.ru/images/83231/80/832318004.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83231/80/832318004.jpg
https://1prime.ru/oil/20210217/833060242.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. "Газпром нефть" считает комфортной для себя и для российской нефтяной отрасли в целом цену нефти в 50 долларов за баррель, заявил начальник департамента стратегии и инноваций компании Сергей Вакуленко на конференции "Газпром нефть": восстановление после кризиса и стратегия развития".
"Если говорить о ценах, которые нам были бы комфортны для развития, здесь, конечно, есть вопрос налогообложения, и вообще говорить о комфортности тех или иных цен для российских компаний, не говоря о налогообложении, довольно трудно… Мы считаем, что долгосрочно комфортная для отрасли цена — это около 50 долларов за баррель. Больше, конечно, тоже хорошо, но при 50 (долларах за баррель – ред.) мы себя чувствуем вполне нормально", — сказал он.