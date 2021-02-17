МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. "Газпром нефть" считает комфортной для себя и для российской нефтяной отрасли в целом цену нефти в 50 долларов за баррель, заявил начальник департамента стратегии и инноваций компании Сергей Вакуленко на конференции "Газпром нефть": восстановление после кризиса и стратегия развития". Цена нефти Brent поднялась выше $64 за баррель

"Если говорить о ценах, которые нам были бы комфортны для развития, здесь, конечно, есть вопрос налогообложения, и вообще говорить о комфортности тех или иных цен для российских компаний, не говоря о налогообложении, довольно трудно… Мы считаем, что долгосрочно комфортная для отрасли цена — это около 50 долларов за баррель. Больше, конечно, тоже хорошо, но при 50 (долларах за баррель – ред.) мы себя чувствуем вполне нормально", — сказал он.