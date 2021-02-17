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"Лукойл" хочет приобрести австралийскую FAR
Нефть
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Австралийская нефтегазовая компания FAR получила от "Лукойла" предложение о покупке, сообщается в пресс-релизе FAR. "FAR Limited получила условное необязательное индикативное... ПРАЙМ, 17.02.2021
лукойл, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Австралийская нефтегазовая компания FAR получила от "Лукойла" предложение о покупке, сообщается в пресс-релизе FAR.
"FAR Limited получила условное необязательное индикативное предложение от ПАО "Лукойл"… о приобретении 100% акций FAR", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в предложении "Лукойла" компания оценена в 220 миллионов австралийских долларов (171,2 миллиона долларов США). Предполагается, что сделка будет финансироваться из имеющихся внутренних денежных резервов.
При этом в релизе указано, что предложение "Лукойла" не является обязывающим, подлежит комплексной проверке, а также окончательному утверждению советом директоров "Лукойла". Нет окончательной уверенности, что сделка состоится, подчеркивает FAR.