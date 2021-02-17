МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Австралийская нефтегазовая компания FAR получила от "Лукойла" предложение о покупке, сообщается в пресс-релизе FAR. "Лукойл" представит новую долгосрочную стратегию

"FAR Limited получила условное необязательное индикативное предложение от ПАО "Лукойл"… о приобретении 100% акций FAR", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в предложении "Лукойла" компания оценена в 220 миллионов австралийских долларов (171,2 миллиона долларов США). Предполагается, что сделка будет финансироваться из имеющихся внутренних денежных резервов.

При этом в релизе указано, что предложение "Лукойла" не является обязывающим, подлежит комплексной проверке, а также окончательному утверждению советом директоров "Лукойла". Нет окончательной уверенности, что сделка состоится, подчеркивает FAR.