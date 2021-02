2021-02-17T12:32:00+03:00

"Лукойл" хочет приобрести австралийскую FAR

Нефть

Новости

Австралийская нефтегазовая компания FAR получила от "Лукойла" предложение о покупке, сообщается в пресс-релизе FAR. "FAR Limited получила условное необязательное индикативное... ПРАЙМ, 17.02.2021

лукойл, новости, энергетика, нефть

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

