МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем продолжают находиться в "зелёной" зоне, в основном вследствие сокращения добычи этого сырья в Техасе из-за холодов, а стоимость марки Brent превысила 64 доллара за баррель впервые более чем за год, свидетельствуют данные торгов. "Газпром нефть" назвала "комфортную" стоимость нефти

По состоянию на 12.47 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 0,6%, до 63,72 доллара за баррель; ранее в ходе торгов стоимость Brent достигала 64,03 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на WTI увеличивается на 0,35%, до 60,25 доллара за баррель.

Инвесторы продолжают следить за метеорологической ситуацией в США. Аномальный для страны холод оказывает давление на добычу нефти, особенно в штате Техас. Как сообщает агентство Блумберг, добыча нефти в Штатах в целом рекордно упала — на треть, или примерно на 3,5 миллиона баррелей в день. Согласно последним данным, до похолодания США добывали около 11 миллионов баррелей нефти в день.

Позитивна для котировок "черного золота" и статистика заболеваемости коронавирусом. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что число новых случаев COVID-19 снижается уже пятую неделю, при этом указывая, что растет число стран, где выявляются новые варианты вируса. Снижение заболеваемости — один из основных факторов для восстановления глобальной экономики.

Аналитик ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, считает, что сейчас, когда стоимость нефти продолжает расти, стоит вспомнить и о готовящемся заседании ОПЕК+ 4 марта. Ранее некоторые страны альянса согласились снизить добычу в феврале-марте суммарно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых 1 миллион приходится на Саудовскую Аравию.