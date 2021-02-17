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"Газпром нефть" рассчитывает получить льготы на Приобском месторождении
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"Газпром нефть" считает справедливым предоставление компании налоговых льгот на Приобском месторождении, где их уже получила "Роснефть", сообщил начальник департамента стратегии и... ПРАЙМ, 17.02.2021
налоговые льготы, приобское месторождение, газпром нефть, новости, энергетика, нефть
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. "Газпром нефть" считает справедливым предоставление компании налоговых льгот на Приобском месторождении, где их уже получила "Роснефть", сообщил начальник департамента стратегии и инноваций компании Сергей Вакуленко на онлайн-дискуссии, проведенной "Атоном".
"Мы считаем, что это (получение налоговых льгот на Приобском месторождении — ред.) было бы справедливо", — сказал Вакуленко, отвечая на вопрос о том, ожидает ли компания льгот для своей части Приобского месторождения после того, как "Роснефть" их уже получила на своей.
"Роснефть" в начале февраля подписала с Минфином и Минприроды инвестиционное соглашение о стимулировании добычи нефти на Приобском месторождении. В соглашении определен планируемый в 2021-2032 годах в условиях отсутствия налогового вычета объем добычи, который компания обязуется увеличить за счет получения льготы. Суммарно компания может получить налоговый вычет в размере не более 460 миллиардов рублей — по 46 миллиардов в год.