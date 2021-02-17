МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. "Газпром нефть" считает справедливым предоставление компании налоговых льгот на Приобском месторождении, где их уже получила "Роснефть", сообщил начальник департамента стратегии и инноваций компании Сергей Вакуленко на онлайн-дискуссии, проведенной "Атоном". "Газпром нефть" назвала "комфортную" стоимость нефти

"Мы считаем, что это (получение налоговых льгот на Приобском месторождении — ред.) было бы справедливо", — сказал Вакуленко, отвечая на вопрос о том, ожидает ли компания льгот для своей части Приобского месторождения после того, как "Роснефть" их уже получила на своей.

"Роснефть" в начале февраля подписала с Минфином и Минприроды инвестиционное соглашение о стимулировании добычи нефти на Приобском месторождении. В соглашении определен планируемый в 2021-2032 годах в условиях отсутствия налогового вычета объем добычи, который компания обязуется увеличить за счет получения льготы. Суммарно компания может получить налоговый вычет в размере не более 460 миллиардов рублей — по 46 миллиардов в год.